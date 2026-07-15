Vingegaard critica los abucheos a Pogacar: "Que se queden en su casa"

"Escuché los abucheos", dijo el líder del Visma en la salida de la undécima etapa de Vichy, un día después de que se produjeran esos silbidos. "Creo que eso no debería ser aceptable en el deporte ¿Para que asistir a un evento deportivo si van a abuchear a alguien? Mejor harían en quedarse en su casa".

Vingegaard, que se encuentra a 3.36 del líder en la general, afirmó que intentará doblegarle en la alta montaña, pero dijo no querer debilitar a su rival con ese tipo de comportamientos.

"Estoy aquí para hacer mi carrera y buscaré mi oportunidad en las etapas que se adaptan mejor a mis características. Pero puedo entender que no sea agradable para él escuchar abucheos", dijo

"Llevar el maillot amarillo te convierte en la persona más vigilada de la carrera. Yo mismo lo viví, sobre todo en 2023, y no es algo agradable", señaló.

El propio Pogacar aseguró este martes que no le gustaron los abucheos, pero indicó que no le debilitan, sino que, al contrario, afianzan su motivación.

"Está claro que hay gente que me detesta, eso pasa siempre con los campeones. En el tenis y en el fútbol pasa más. La gente está más dividida. Pienso en Djokovic, que ha tenido una carrera dura en este sentido y que tiene una mentalidad increíble", afirmó el esloveno tras ganar la décima etapa con final en Le Lioran.

"Esos abucheos animan más a mis compañeros de equipo, les dan más ganas de trabajar. Quiero decirles que echan más leña al fuego", agregó.