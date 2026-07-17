Fallece Osvaldo Bagnoli, el entrenador que llevó al Hellas Verona a ganar la liga en 1985

"Con infinita tristeza y emoción, el Hellas Verona lamenta el fallecimiento de su presidente honorario, Osvaldo Bagnoli, ahora y para siempre una leyenda inimitable no solo de nuestro Club, sino de todo el fútbol italiano", comunicó la entidad del norte de Italia.

El extécnico falleció en el hospital Borgo Roma de Verona, ciudad en la que residía y donde era considerado una auténtica leyenda, tras sufrir desde hacía años una enfermedad neurodegenerativa.

Nacido en Milán el 3 de julio de 1935, Bagnoli firmó una de las mayores gestas de la historia del fútbol italiano al frente de un modesto Hellas Verona, en el que logró conquistar el primer y único 'Scudetto' en la historia del club.

Conocido popularmente como "El mago de la Bovisa" (por el barrio milanés en el que creció), destacó por su estilo directo y humilde, y tuvo una destacada carrera como futbolista en equipos como el Milan, con el que ganó una liga como jugador; el propio Verona; el Udinese y el Catanzaro.

En la recta final de su trayectoria, Bagnoli recibió diversos reconocimientos, entre ellos su incorporación al Salón de la Fama del Fútbol Italiano de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en 2017 y su nombramiento como presidente honorario del Hellas Verona en 2018.

Numerosos clubes y personalidades se sumaron a las muestras de condolencia tras el fallecimiento de Bagnoli, como el Inter de Milan o el Nápoles, que expresaron públicamente su pesar y trasladaron mensajes de afecto y apoyo a la familia del técnico y a toda la afición del Verona.