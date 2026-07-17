Vídeo de la torre de Barcelona con CAMPEONES no es de 2024, son pruebas por si España gana

El contenido se ha difundido principalmente por medios argentinos en X, Instagram y Facebook con mensajes que aseguran que en España ya se celebraba por anticipado una victoria en la final del Mundial contra Argentina.

Otros usuarios han respondido que el vídeo es antiguo y que en realidad corresponde a 2024, cuando España ganó la Eurocopa. Una nota de la comunidad en X también afirma que el vídeo es falso porque fue grabado durante aquella celebración.

HECHOS: EFE Verifica se ha puesto en contacto con la agencia de comunicación de la Torre Glòries, popularmente conocida por su denominación anterior, Torre Agbar, que confirmó que la iluminación corresponde a este 16 de julio y no a 2024.

La misma fuente explicó que se trató de unas prueba técnicas que tuvieron una duración de "unos 15 - 20 minutos entre las 22 y las 22:30 horas" para validar el dispositivo previsto en caso de que España gane la final del Mundial.

"La iluminación de ayer formaba parte de las pruebas técnicas necesarias para validar el dispositivo especial previsto", señaló el departamento de comunicación.

Asimismo, desde comunicación de la Torre Glòries también aseguran a EFE Verifica que el edificio no se iluminó de esa forma en 2024 con motivo de la Eurocopa.

Una búsqueda inversa del vídeo no arroja resultados anteriores a esta semana ni permite localizar publicaciones de 2024 con la misma grabación.

Por el contrario, todas las publicaciones localizadas por EFE Verifica con la Torre Glòries iluminada con los colores de España y la palabra "CAMPEONES" son recientes y se difunden en el contexto de la final del Mundial 2026.

Además, otros usuarios grabaron la Torre Glòries iluminada desde perspectivas distintas a la del vídeo viral. En una de esas publicaciones, el propio usuario afirma que grabó las imágenes el jueves, lo que coincide con la fecha indicada por la torre.

El vídeo se viralizó después de que medios y cuentas en redes lo presentaran como una celebración anticipada de España antes de la final del Mundial. El diario argentino Olé, por ejemplo, publicó una nota titulada "En Cataluña ya sienten a España campeona" y señaló que la Torre Agbar -como se conoce popularmente- fue iluminada con los colores de la bandera española y la palabra "campeones".

Ese enfoque provocó respuestas de usuarios que acusaron a esas publicaciones de difundir un vídeo antiguo de la Eurocopa de 2024, pero esa afirmación tampoco es correcta.

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

En conclusión, el vídeo de la Torre Glòries iluminada con la palabra "CAMPEONES" corresponde a una prueba técnica de iluminación realizada el 16 de julio y no es de 2024 ni una celebración anticipada.