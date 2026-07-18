Nico Echavarría se mantiene con opciones de alcanzar el top veinte: "Fue un día positivo"

Echavarría, de 31 años y 52 del mundo, firmó una tarjeta de -1 en el penúltimo recorrido, con dos 'birdies' y un 'bogey', un resultado que consideró bueno para sus aspiraciones en su segunda participación en el Open, que este año cumple su 154ª edición.

"Al final fue un día positivo la hacer bajo par. Las cosas no estaban saliendo bien y pude salvar algunos pares. Me defendí bien y pude cerrar muy bien. Terminé con un sabor bueno", relató el golfista antioqueño a los medios al término de la ronda.

Con vista a la última jornada de este domingo, Echavarría confió en poder "pegar un poco mejor, ser más agresivo y darse más oportunidades de 'birdie'".

"El objetivo es luchar y pelear como lo vengo haciendo y hacer la menor cantidad de golpes posibles. Si le pego un poco mejor que hoy, podemos hacer pocas (...) Es un campo donde te toca pensar y jugar ajedrez, que es lo divertido", valoró de su experiencia en el campo inglés de Royal Birkdale, al norte de Liverpool.

Echavarría es el único latinoamericano que continúa en el último 'major' de la temporada después de que no pasaran el corte el chileno Joaquín Niemann y el amateur argentino Mateo Pulcini.