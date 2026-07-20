Alfombra roja para Pogacar hasta París, donde se echará de menos a Vingegaard

Alfombra roja para el emperador Tadej, directo a entrar el domingo en la página de oro del Tour con su quinto título. En ese apartado le esperan ilustres leyendas como Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. Sus 4 victorias en la presente edición, plasmadas con exhibiciones en solitario, le otorgan una ventaja inasumible para sus rivales, condenados a luchar por el segundo y tercer puestos.

La general no miente, es concluyente. Pogacar aventaja en 5 minutos a Remco Evenepoel y en 5.58 a su compañero del UAE Isaac del Toro. Fuera del podio, buscarán su hueco el francés Paul Seixas, el alemán Florian Lipowitz y el español Juan Ayuso, quien bajó del Plateau de Solaison a 1.30 del tercer escalón.

Con este panorama y el Tour virtualmente atado por Pogacar, los alicientes del doble campeón del Mundo, aparte del quinto título, pasan por colocar a Del Toro en la segunda plaza y lograr doblete para el UAE. Por su ilimitada y discutida ambición, el genio de Klanec tratará de ganar más etapas para engrandecer su maravilloso palmarés y acercarse a Merckx; la referencia y espejo donde se mira el "Caníbal" del ciclismo moderno.

La retirada de Vingegaard le duele al Tour de Francia. No se trata de un corredor común. Después de 6 años el podio de París no ofrecerá la foto de Pogačar y Vingegaard en sus dos primeros escalones. Un palo para la "grande boucle". El danés tenía muy complicado el maillot amarillo antes de romperse la clavícula, pero era el jefe de la oposición y no se daba por vencido. Su forma, dijo, iba en progresión.

Pogacar aparte, la semana que resta hasta París promete una interesante pugna entre corredores de primera fila, todos locos por subir al podio en los Campos Elíseos. Evenepoel ha respondido en la alta montaña, ganando incluso a Pogacar en Plateau de Solaison. Un paso adelante que el doble campeón olímpico debe refrendar en los Alpes.

Para empezar, este martes tendrá Remco la gran oportunidad de mostrar sus excelsas habilidades en la crono individual de 26 km, en la que partirá de favorito. Por la segunda plaza luchará Del Toro, quien contará con la inestimable ayuda del UAE y en especial de su jefe, Tadej Pogacar.

Mientras, en Francia ya sueñan con las posibilidades del joven de 19 años Paul Seixas, debutante en el Tour, y desde ahora con la responsabilidad de recuperar el Tour para un francés, lo que no ocurre desde 1985, cuando triunfó Hinault. El líder del Decathlon, en su primera experiencia en una grande, no ha desentonado y ha luchado con los mejores. En París se podrán sacar más conclusiones.

La primera gran etapa de montaña en los Alpes desveló grietas en cuanto a las opciones de Juan Ayuso, referencia actual del ciclismo español. El jefe de filas del Lidl Trek, con galones absolutos tras su paso por el UAE, cedió 2 minutos en la cima de Plateau de Solaison. Una decepción que el de Jávea tratará de corregir en esta semana.

En la general hay que bajar mucho la vista para encontrar más españoles. Carlos Verona en el puesto 24 y Pablo Castrillo en el 28 son los siguientes. En cuanto a los equipos, Movistar, que pronto perdió a su líder, el belga Cian Uitjdebroeks, sigue jugando la baza de meterse en las fugas con el inquieto Raúl García Pierna y el propio Castrillo, lo mismo que el Caja Rural, que perdió a Fernando Gaviria.

La recta final del Tour se inicia este martes con la contrarreloj individual de 16 entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains sobre 26,1 km. No es una crono larga, pero el espectáculo está servido con el duelo entre Evenepoel y Pogacar.

Después de una etapa de transición para aventureros con meta en Voiron, donde terminó una etapa de la Vuelta a España 2025, el jueves el final en alto de Orcieres Merlette será otro examen para los escaladores, que vivirán la traca final con el Alpe D'Huez como protagonista estelar.

El viernes jornada corta de 127 km que finaliza en Alpe d’Huez (13,9 km al 8 por ciento) tras ascender las míticas 21 curvas de herradura de la subida más emblemática del Tour.

Ya el sábado, etapa reina de los Alpes, donde los corredores afrontarán la Croix de Fer (24 km al 5,2) y el Telegraphe (12 km al 7,1) antes de subir el Galibier (17,5 km al7), techo de la carrera a 2.642 metros de altitud.

No habrá terminado el suplicio, pues aún quedará el Col de Sarenne (12,9 km al 7,3) y de nuevo el Alpe D'Huez como meta por una vertiente más corta (3,8 km al 6,1). Etapa reina.

París recibirá al pelotón el 26 de julio con el atractivo circuito que incluye la subida a Montmartre, donde el año pasado Wout Van Aert descolgó a Pogacar para adjudicarse el triunfo. Los Campos Elíseos encumbrará al mejor.