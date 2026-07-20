Del Toro, objetivo el podio

El joven ciclista de 22 años, considerado en la formación emiratí como el futuro una vez se apague la luz del esloveno, que tiene 27, se encuentra en el tercer puesto de la general, pero con un margen restringido a falta de la última y durísima semana de competición.

Sería un gran resultado en su primer Tour y su tercera carrera de tres semanas, lo que supondría un segundo podio tras haber sido subcampeón del Giro de Italia del año pasado.

La jugada está clara en el equipo. Su director, Jesean Fernández 'Matxin', estableció las prioridades: "Ganar el Tour y si hay margen, luchar por Isaac".

La etapa del Plateau de Solaison, donde Vingegaard dijo adiós al Tour, dejó entrever que ambos objetivos pueden ir de la mano. Pogacar trabajó para mejorar la general de Del Toro y, de paso, afianzó su liderato.

Matxin aseguró que su principal rival ahora es Paul Seixas, que puede ser la principal amenaza para que el mexicano no se suba al cajón de París.

Desbancar al belga Remco Evenepoel del segundo puesto parece una apuesta difícil, porque el ciclista del Red Bull, que parte con una renta de 58 segundos, tiene por delante una crono muy ventajosa y porque se le está viendo ir de menos a más en la montaña, su asignatura pendiente.

Además, cuenta con el respaldo del germano Florian Lipowitz, tercero el año pasado, que tras un inicio de Tour en el que no estaba clara la jefatura de filas del equipo, parece ahora plegarse al belga.

La amenaza está, pues, por detrás, con Seixas a apenas 25 segundos y dejando muy buenas sensaciones a sus 19 años y en su primera gran vuelta.

El francés es, además, un rival para el maillot blanco de mejor joven y ha demostrado en las dos primeras semanas personalidad suficiente para afrontar una carrera tan dura.

Sin equipo, el corredor más joven que tomó la salida del Tour desde 1937 tiene sus propias armas para defenderse y poder asaltar al puesto de Del Toro.

"He perdido algo de tiempo y el maillot blanco pero sigo en la pelea por el podio", avisó Seixas tras la etapa del Plateau de Solaison, dejando claro que vendrá cara su piel.

La rivalidad, que se anuncia ya como una de las que dará vida al ciclismo en los próximos años, promete un primer capítulo en este Tour.

Tras el francés, la amenaza de Del Toro se llama Lipowitz, a 50 segundos y más centrado ahora en ayudar a Evenepoel, y el español Juan Ayuso, a 1.30, pero que ve cómo se acerca su terreno más favorable.

El Lidl ha sido una de las escuadras más fuertes de las dos primeras semanas de competición, aunque tiene otros objetivos en la carrera, como aupar al danés Mads Pedersen al liderato de la clasificación por puntos.

El UAE cuenta con trabajar para ese objetivo, lo que puede dar motivación a Pogacar y evitar que sufra el aburrimiento que mostró el año pasado en la última semana, cuando su victoria estaba también cantada y el esloveno dio signos de dejadez.

Para el equipo emiratí, subir a dos ciclistas al podio de París no es una labor nueva. Ya lo hizo en 2023, cuando el británico Adam Yates fue tercero. Pero entonces no ocupó el primer escalón, al que subió Vingegaard. Ahora el éxito sería mayor.