Evenepoel: "Tengo que hacer la mejor tercera semana de mi vida"

"Por ahora todo está saliendo bien, pero no tengo que confiarme, tengo que seguir con los pies en el suelo, trabajar para mantener mi posición y defenderla con todas las armas", señaló el líder del Red Bull durante la segunda jornada de descanso.

El belga aseguró que tiene muchos rivales, entre los que citó al mexicano Isaac del Toro, al francés Paul Seixas y a su propio compañero de equipo alemán Florian Lipowitz.

"Todos son peligrosos. Creo que no tengo que mirar arriba, tengo que concentrarme en mi segunda posición. Voy a tener que hacer la mejor tercera semana de mi vida", indicó.

Evenepoel ocupa la segunda plaza de la general tras el abandono del danés Jonas Vingegaard, con una desventaja de 5 minutos respecto a Pogacar y una renta de 58 segundos con Del Toro, de 1.25 con Seixas y de 1.48 con Lipowitz.

El belga, ganador este domingo en el Plateau de Solaison, aseguró que ya tiene encarrilados sus objetivos, que eran de sumar una etapa que no fuera contrarreloj y subir al podio final.

Pero señaló que saldrá a tope este martes para imponerse en la única crono individual, disciplina en la que es campeón del mundo y olímpico.

"Es un buen recorrido. Me preocupa el descenso, un poco extremo para una crono, muy rápido y muy técnico, un poco peligroso. Habrá que dar el máximo para terminar bien", dijo.