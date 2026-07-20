Italia investiga a Easyjet por el embarco fallido de atletas de fútbol en silla motorizada

El presidente del ENAC, Pierluigi Di Palma, ha considerado en un comunicado que "el derecho a la movilidad debe estar garantizado para todos los pasajeros sin excepción".

"En caso de detectar incumplimientos por parte de EasyJet del Reglamento europeo de protección de personas con movilidad reducida adoptaremos las medidas correspondientes, incluidas las sanciones previstas por la normativa vigente", ha advertido.

Los hechos han tenido lugar esta mañana en el aeropuerto de Roma Fiumicino, cuando los atletas de la Selección Italiana de Fútbol en silla motorizada intentaron tomar un vuelo a Glasgow para asistir a un importante torneo ante el próximo Mundial en Argentina.

La federación de este deporte ha explicado que había solicitado previamente a la aerolínea Easyjet la autorización formal para transportar seis atletas con discapacidad junto a sus sillas de uso diario y las motorizadas que utilizan en sus competiciones.

No obstante, pese a que habían obtenido el permiso para viajar, según la propia federación, la compañía comunicó en la puerta de embarque que no podían volar todos juntos alegando que el avión, un Airbus A320, solo podía transportar un máximo de 5 sillas de ruedas.

Finalmente los deportistas no han podido viajar ya que rechazaron las alternativas propuestas: dividirlos en dos aviones y mandar sus sillas en otro aparato con destino a Edimburgo, y no a Glasgow.

El presidente del Comité Paralímpico Italiano (CIP), Marco Giunio De Sanctis, ha considerado lo ocurrido en un comunicado como "una vergüenza inaceptable".

"No estamos hablando de un simple problema de viaje o de un retraso en la entrega del equipaje: negar el embarque a los atletas y a los dispositivos de asistencia con los que viven y compiten significa negar su propia autonomía e identidad. Para un atleta paralímpico, las sillas de ruedas no son un 'extra' ni un equipaje voluminoso, sino una extensión de su propio cuerpo", aseveró.

La ENAC ha contactado "inmediatamente" a la aerolínea británica, que ha asegurado que enviará cuanto antes un informe detallado sobre lo ocurrido.

Además ya ha abierto una investigación para "verificar posibles incumplimientos y determinar qué falló en el procedimiento de reserva de las asistencias y en la comunicación enviada a EasyJet en relación con los dispositivos de movilidad que debían embarcarse".