Una crono en tres actos con el lago Léman de telón de fondo

Similar a la de Combleux, donde hace tres años triunfó el danés Jonas Vingegaard, que en esta ocasión no estará en la salida tras verse obligado a retirarse por una caída, la jornada entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains promete un bonito mano a mano entre el esloveno Tadej Pogacar y el belga Remco Evenepoel.

El primero, el más fuerte del pelotón y el segundo, campeón del mundo y olímpico de la disciplina, pondrán a prueba sus fuerzas para apuntarse una etapa de prestigio.

El kilometraje más bajo en contrarreloj desde 2023 se descompone en tres actos. Nada más salir de Évian, la carretera se empina hacia los balcones del lago para completar 9,7 kilómetros con una pendiente media del 4,3 %, donde será necesario desarrollar el máximo posible de vatios.

Seguirá un descenso no demasiado técnico en el que la conducción y la atención será esenciales, pero que marcará con toda probabilidad menos diferencias.

La tercera parte, de unos 10 kilómetros, será un llano casi total para regresar a orillas del lago, donde los especialistas en la lucha contra el crono pueden sacar la mayor ventaja.

En total, unos 35 minutos de esfuerzo que pueden marcar importantes diferencias en la general y poner a prueba los organismos de los corredores, tras la segunda y última jornadas de reposo.

La crono marcará también el resto de la competición, con tres duras jornadas alpinas que dejarán vista para sentencia la general.

- Etapa 16: Évian-les-Bains - Thonon-les-Bains, 26,1 km (CRI)

Salida primer corredor: 13.00 horas (11.00 GMT)

Llegada prevista del último corredor: 17.50 horas (15.50 GMT)

Cota de Larringes (2a), a 16,4 de meta.