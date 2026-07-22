El Nápoles pierde en el estreno de Allegri ante el Arezzo, recién ascendido a la Serie B

El equipo toscano se adelantó en el marcador en el minuto 12 con un gol de Alberto Cerri y amplió su ventaja tras el descanso gracias a un tanto de Matteo Gilli.

El Nápoles redujo la diferencia por medio de Matteo Politano, que marcó tras un penalti rechazado por el guardameta rival, pero Shaka Mawuli cerró el triunfo del Arezzo con el definitivo 1-3 en los minutos finales.

El estreno de Allegri también estuvo marcado por las ausencias de varios de los referentes del equipo, como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, David Neres y Stanislav Lobotka, entre otros, que no participaron en el primer amistoso de la pretemporada.

La derrota deja al técnico italiano con un sabor agrio, en lo que supone el primer ensayo de la pretemporada para el conjunto del sur de Italia.

Allegri asume esta temporada el banquillo del grupo construido por Antonio Conte con el objetivo de arrebatarle de nuevo el 'Scudetto' al Inter de Milan y mejorar la imagen del equipo en competiciones europeas, en un vestuario con jugadores de referencia como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku que sufrieron un desgaste en el último tramo del campeonato debido a las tensiones institucionales.