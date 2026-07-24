Ancelotti prioriza su compromiso con Brasil ante el interés de Italia, que piensa en Pirlo

Ancelotti ha descartado cambiar de aires tras el sondeo liderado por el director técnico de la FIGC, Paolo Maldini, según los principales medios italianos.

Pese al interés del organismo transalpino por incorporar a 'Carletto' para liderar la reestructuración del combinado nacional, Ancelotti trasladó su firme intención de seguir centrado en el proyecto de la 'Canarinha'.

La postura de Ancelotti se suma a la negativa de Pep Guardiola, quien también declinó la oferta italiana tras haberlo meditado durante varios días.

El técnico catalán prefirió mantener su decisión de alejarse temporalmente de los banquillos tras concluir su etapa de diez años al frente del Manchester City.

Tras no concretar las vías de Ancelotti ni de Guardiola, la federación italiana, que busca sustituto para Gennaro Gattuso desde su dimisión en abril al no clasificar al Mundial, ha situado a Andrea Pirlo como el principal candidato para asumir las riendas de la selección, en una lista donde también figura el posible regreso de Roberto Mancini.

Este escenario se enmarca además en un momento decisivo de reordenación institucional, marcado por la entrada en escena de Giovanni Malagò, que asumió el cargo de presidente hace un mes, y que persigue un proceso de transición federativa e impulso del nuevo plan estratégico del fútbol italiano.