La renuncia temporal de Dvorkovich pone en jaque su reelección al frente de la FIDE

Dvorkovich, de 54 años, anunció a última hora de ayer, jueves, su decisión de suspender de forma voluntaria y temporal sus funciones ejecutivas en la FIDE para evitar el bloqueo de los activos financieros de la entidad, que tiene su sede en Lausana (Suiza).

El paso dado por el dirigente moscovita llega dos días antes de que se cierre el plazo de presentación de candidaturas para dirigir la FIDE, cuyas elecciones tendrán lugar el 26 y 27 de septiembre en la Asamblea General que se celebrará en Samarcanda (Uzbekistán), sede este año de la Olimpiada de ajedrez.

A Dvorkovich se le atribuye cercanía con el Kremlin y su presidente, Vladimir Putin, aunque al comienzo de la invasión de Ucrania se mostró en contra de la guerra y de resolver conflictos políticos con medios militares.

Asumió la presidencia del rector mundial del ajedrez en 2018 y cuatro años después, fue reelegido para un nuevo periodo de cuatro años.

A finales de junio, comunicó su voluntad de aspirar a un tercer mandato, con Timur Turlov, máximo responsable de la Federación de Ajedrez de Kazajistán, como aspirante a vicepresidente, después de que el indio Viswanathan Anand, cinco veces campeón del mundo y hasta ahora vicepresidente de la FIDE, declinara formar parte de la candidatura en ese puesto aunque manteniendo su apoyo.

Tras la renuncia provisional y durante el tiempo que permanezca sujeto a las sanciones de la UE, Anand ha pasado a ejercer las funciones de presidente de forma interina.

En su comunicado de cese como presidente, Dvorkovich no aclaró qué postura adoptará en la carrera electoral y de si formalizará su lista este domingo, día 26, cuando se cierra el plazo de presentación.

Con el dirigente ruso envuelto en un escenario incierto, tres candidatos ya han dado el paso para postularse como candidatos en los comicios de septiembre.

El nombre más llamativo es el del también ruso Kirsán Ilyumzhinov, quien dirigió la FIDE entre 1995 y 2018, cuando fue sustituido por su compatriota después de que el organismo acordarla suspenderlo en el cargo al acusarlo de haber violado el código ético de la organización y de anteponer sus intereses personales.

Ilyumzhinov contaría con el apoyo de la Federación Rusa de Ajedrez, suspendida por la FIDE tras un dictamen del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) por organizar competiciones en territorios arrebatados a Ucrania.

El anterior mandamás del ajedrez mundial se ha comprometido a, si es elegido, abrir negociaciones con el número uno del mundo, el noruego Magnus Carlsen, para que vuelva a competir en el Mundial absoluto.

También concurrirán a las elecciones dos empresarios alemanes: Jan Henric Buettner, fundador del circuito Freestyle Chess, que respalda Carlsen, y Wadim Rosenstein, creador de WR Chess, una organización que busca fomentar el ajedrez.