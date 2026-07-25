Polideportivo
25 de julio de 2026 a la - 11:45

El mexicano Del Toro, virtual tercero del Tour de Francia

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Alpe d'Huez (Francia), 25 jul (EFE).- El mexicano Isaac del Toro acabará tercero del Tour de Francia, a falta de la etapa simbólica de este domingo, tras haber agrandado su ventaja en ese puesto con el francés Paul Seixas en la etapa reina, con final en el Alpe d'Huez.

Por EFE