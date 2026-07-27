Lunes, 27 de julio de 2026

- París. El ingreso del esloveno Tadej Pogacar en el selecto "club de los 5 Tours de Francia" junto a Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain tras un dominio aplastante, la confirmación del duelo futuro entre el mexicano Del Toro y el francés Seixas y el debate sobre la seguridad en carrera después de los incidentes en el Alpe D'Huez son algunas de las claves de la 113 edición de la "grande boucle". Por Carlos de Torres

Roma. El futbolista Andrea Pirlo confirmó este lunes que no será el nuevo seleccionador italiano, cargo para el que era el máximo favorito hasta que la polémica deprtiva y política por su relación con una sociedad rusa de apuestas, de la que es embajador, ha dejado sin opciones al actual entrenador del United FC Dubai.

Barcelona. Una estadía en St. George's Park, la ciudad del fútbol de la Federación Inglesa de Fútbol, con la disputa de un partido amistoso ante el Birmingham City esta semana compondrá el grueso de la preparación del equipo de Hansi Flick para afrontar una pretemporada con la ausencia mayoritaria de los mundialistas.

Madrid. El Real Madrid, con el portugués Jose Mourinho de nuevo a los mandos y todavía sin poder contar con los internacionales que han participado en el Mundial, continúa perfilando una plantilla en la que se prevén nuevas incorporaciones y que disputará varios amistosos de preparación antes de su estreno liguero.

Santo Domingo. Los primeros compases de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC ) han ratificado el poderío de las potencias deportivas de la región, México y Cuba, y la vigencia del ascenso de otras como Colombia, pero han mostrado una brecha con las emergentes, como Guatemala, Panamá o Trinidad y Tobago.

- Además, resumen de la jornada de competición y el medallero

- Tour de Francia. Análisis de la carrera. Por Carlos de Torres

- El Barcelona y el Real Madrid contína con sus pretemporadas, mientras ultiman sus plantillas.

- Se celebra en Buenos Aires una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Previa del duelo entre el argentino Tigre y el uruguayo Nacional por el duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

- Santo Domingo. Los primeros compases de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC ) ratificaron el poderío de las potencias deportivas de la región de México y Cuba. (FOTO)

- Torneos ATP 500 de Washington (hasta 2) y ATP 250 de Los Cabos (México)(Hasta 1)

- Torneos WTA 500 de Washington y 250 de Memphis

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Redacción EFE Deportes