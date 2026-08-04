Ferran Torres hace el lanzamiento de apertura en el partido Yanquis-Cardenales

Ferran, de 26 años y delantero del Barcelona, acudió al encuentro invitado por los Yanquis con una camiseta de la franquicia neoyorquina que mostraba el número siete.

Hace poco más de dos semanas, Ferran anotó el gol decisivo en la prórroga de la final del Mundial de 2026 contra Argentina.

Ferran Torres, que se encuentra en una gira de medios por Estados Unidos, dejó abierta la puerta a un posible cambio de aires este verano al declarar que está a la espera de "tomar la decisión correcta" sobre su futuro que, en principio, pasa por renovar con el conjunto azulgrana o firmar por el PSG.

"Tengo contrato (hasta el 30 de junio de 2027) con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé", dijo Torres en una reciente entrevista al programa 'Today Show' de la cadena NBC.