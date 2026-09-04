El campeón del mundo y olímpico Jonny Brownlee se retira del triatlón

Brownlee, que ganó en seis ocasiones el campeonato del mundo en diferentes especialidades, también se llevó la medalla de bronce en el triatlón individual en Londres 2012, medalla de plata en la misma prueba en Río de Janeiro y se hizo con el oro en el relevo mixto en Tokio 2020.

Hasta la irrupción de Alex Yee en 2024, Brownlee era el triatleta más condecorado en la historia de los Juegos Olímpicos.

Junto a su hermano Alistair protagonizaron una de las imágenes más icónicas del triatlón cuando Jonny sufrió un colapso en los metros finales de una carrera en Cozumel (México), recibió la ayuda de su hermano y cruzaron la línea de meta juntos.

Pese a que deja el triatlón, Brownlee seguirá relacionado con el deporte a través de las carreras Enduro. El objetivo de Brownlee, de 36 años, era participar en una última competición en Jersey, pero una lesión no se lo ha permitido.

"No sé si alguna vez estás preparado para retirarte de las carreras profesionales, pero después de esta bonita aventura, aquí estoy. Mi cuerpo me está diciendo que no puedo tener la retirada de cuento de hadas, pero estoy muy cerca de tener una carrera de ensueño, una que nunca hubiera pensado que podría tener cuando me despertaba para ver los Juegos de Sídney con 10 años. Le debo mucho a mis padres, a mis compañeros, entrenadores, fisios, patrocinadores, competidores y aficionados. Nada hubiera pasado sin vosotros", dijo Brownlee en un comunicado.

"También quiero mencionar a Alistair. Él es el que creó este camino y me hizo pensar que mis sueños se podían conseguir. Hicimos tanto juntos y me inspiró cada día".