La Ruta 66 cumple un siglo de historia entre neones, moteles de paso y sueños de asfalto

Con una extensión de casi 4.000 kilómetros, la conocida como Carretera Madre de EE.UU. se inauguró a finales de 1926 como una de las primeras carreteras pavimentadas del país para enlazar el corazón de Chicago con la brisa del muelle de Santa Mónica, a través de una ruta que atraviesa ocho estados del Medio Oeste y la costa del Pacífico y que hoy todavía puede recorrerse en su mayor parte, aunque ya no sea una única autopista oficial.

Lejos de nacer como el icono turístico que se ha convertido en la actualidad, la Ruta 66 cobró relevancia durante el periodo de la Gran Depresión (1929-1939), cuando miles de familias emprendieron una desesperada huida al oeste de Estados Unidos en busca de una vida mejor.

Vestigio de aquel masivo éxodo migratorio, ciudades como Flagstaff, en el estado de Arizona, se erigieron como bases para que los viajeros exhaustos cogieran fuerzas antes de descender hacia el desierto y los valles californianos.

Un recorrido por las calles de este municipio, anclado entre montañas, permite adentrarse en un vasto patrimonio que se retrotrae a tiempos de antaño: edificios de piedra del siglo XIX, escaparates retro y los coloridos carteles 'vintage' de neón evocan el retrato más representativo de la Ruta 66.

La arteria principal de esta ciudad gira en torno a la Ruta 66 y corre paralela a las históricas vías del ferrocarril. Los letreros parpadean al son del vaivén de unos viajeros que, contagiados por la vibra característica de este tipo de excursiones, se hospedan en los míticos moteles de carretera para saborear a gusto cada escondrijo de la ruta.

A lo largo de los años, "Flagstaff ha crecido enormemente", asegura a EFE Ryan Randazzo, gerente de proyectos de relaciones con los medios y marketing del Comisionado de Cine de la ciudad.

"Somos la ciudad más grande del norte de Arizona y estos cambios han sido notables, pero la Ruta 66 sigue siendo la calle principal de nuestra ciudad", añade.

Flagstaff recibe una media de cinco millones de visitantes al año, al considerarse una de las puertas de entrada a atracciones turísticas como el Gran Cañón, situado a una hora y media en coche, una cercanía que impulsa la actividad turística en la zona.

"Mucha gente, cuando viene a Arizona a ver el Gran Cañón, especialmente si viene del extranjero, también quiere experimentar la Ruta 66, porque tiene un atractivo perdurable en todo el mundo", añadió.

En los alrededores de Flagstaff "encuentras todo tipo de paisajes y belleza, ya sea desierto, bosque o cañones. Y, además, tiene una historia increíble, toda esa gente que viajó en la década de 1930 por Estados Unidos y que sigue haciéndolo durante más de cien años", dice a EFE Sarah, empleada de un local de artilugios de época ubicado en pleno corazón de la ciudad.

La personalidad de sus calles, orientadas al comercio local con hoteles clásicos o restaurantes de comida grasienta conocidos popularmente como 'diners', reflejan la política de conservación de las autoridades de Flagstaff por el cuidado de su patrimonio.

"La ciudad se esfuerza mucho por preservar esos edificios históricos antiguos, algunos de ellos mucho más antiguos que la propia Ruta 66", aseveró Randazzo.

Aquella importante vía que ayudó a prosperar a miles de personas a principios de siglo cayó en el desuso con el paso del tiempo y estuvo a punto de desaparecer cuando las autopistas modernas del siglo XX la relegaron al olvido.

A pesar de que fue retirada del sistema oficial de carreteras en 1985, su recorrido transformó localidades como Flagstaff, Kingman y Seligman en un museo vivo de la nostalgia americana.

Un siglo después de su inauguración, la Ruta 66 sigue atrayendo a miles de viajeros, que deciden recorrerla a la vieja usanza para sentir sobre ruedas el auténtico espíritu de la libertad en la carretera.