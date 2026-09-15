El Día de Clemente revive la histórica alineación latina de Tampa Bay con sello caribeño

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) rescató este martes en su sitio web lo ocurrido un día como hoy de 2022, cuando los Rays de Tampa Bay se enfrentaron a los Azulejos de Toronto con nueve peloteros latinoamericanos en su alineación, durante la jornada dedicada a honrar al legendario jugador puertorriqueño.

El simbolismo fue aún mayor porque los nueve titulares de Tampa Bay vistieron el número 21 que identificó durante toda su carrera a Clemente, miembro del Salón de la Fama y una de las grandes figuras del béisbol caribeño.

Cuba estuvo representada por Yandy Díaz y Randy Arozarena; República Dominicana por Wander Franco, Manuel Margot y José Siri; Venezuela por David Peralta y René Pinto; Colombia por Harold Ramírez y México por Isaac Paredes.

La formación de los Rays se convirtió así en la primera en la historia de las Grandes Ligas compuesta en su totalidad por jugadores nacidos en países latinoamericanos, según recordó la CBPC.

El hecho no fue planificado. El mánager Kevin Cash confeccionó su alineación en función del enfrentamiento contra el derecho Kevin Gausman y reconoció después que solo durante el partido tomó conciencia de la dimensión histórica de la formación. Los Rays se impusieron por 11-0, con jonrones de Díaz y Paredes.

La jornada trascendió el resultado y la tarjeta original de aquella alineación fue enviada posteriormente al Salón de la Fama de Cooperstown.

La historia tuvo, además, una conexión directa con la Serie del Caribe. Tres de aquellos nueve jugadores —Paredes, Siri y Ramírez— habían participado previamente en el principal torneo de clubes campeones del béisbol profesional de la región.

El mexicano Paredes formó parte de los Tomateros de Culiacán en la Serie del Caribe de Mazatlán 2021. Siri y Ramírez, en tanto, coincidieron un año después en Santo Domingo 2022, aunque defendieron a equipos que terminaron enfrentándose por el título.

Siri jugó con los Gigantes del Cibao, representantes de República Dominicana, y fue elegido jardinero central del equipo Todos Estrellas, mientras que Ramírez defendió a los Caimanes de Barranquilla, que conquistaron el primer campeonato de Colombia en la historia del torneo.

De rivales en la final de Santo Domingo pasaron a ser compañeros apenas siete meses después en una alineación que entró en los libros de récords de las Grandes Ligas.

Cuatro años después, en una nueva celebración del Día de Roberto Clemente, la CBPC recupera aquella imagen cargada de simbolismo: nueve jugadores de cinco países latinoamericanos, unidos bajo el número 21 de una leyenda y con tres de ellos vinculados directamente a la historia de la Serie del Caribe.