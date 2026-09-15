El PGA fija el reparto de tarjetas de su nuevo modelo sin concretar las del DP World Tour

Una de las novedades es que habrá en otoño una serie de al menos cuatro torneos a modo de repesca tras los que se concederán las últimas tres tarjetas para participar en el PGA Tour Championships Series, la división que contará con los mejores jugadores, mientras que la Challenger Series será la segunda categoría.

En un comunicado, la organización que dirige Brian Rolapp concretó que la división superior la compondrán los 90 que conserven la tarjeta, más los veinte ascendidos del Challenger Series y algunos con exenciones médicas y otras salvedades.

La segunda categoría, que se desarrollará de forma simultánea, la integrarán 144 jugadores y los veinte mejores a final de la temporada ascenderán al Championships Series, cuyo calendario lo integrarán unos 24 torneos entre febrero y agosto.

"Desde el principio, nos propusimos preservar la meritocracia que hace único a nuestro deporte, creando un sistema donde el rendimiento determina las oportunidades. El nuevo modelo competitivo está diseñado para premiar la excelencia y garantizar que siempre exista un camino claro para los mejores jugadores en cada etapa de su carrera", destacó Rolapp.

La incógnita que sigue sin resolverse es cómo será el acceso al PGA Tour de los mejores jugadores del DP World Tour, cuántas plazas se reservarán y cómo se compaginará con el nuevo sistema de ascensos y descensos.

Según el PGA, las conversaciones entre ambos circuitos prosiguen en el ámbito de la alianza estratégica que tienen entablada, se afirma en el comunicado.

Con el sistema aún vigente, logran billete para el tour estadounidense los diez mejores de la orden de mérito europea, la llamada 'Race to Dubai'.

El nuevo marco fijado por el PGA Tour no establece un programa de retorno para jugadores que siguen ligados por ahora a LIV Golf, el tour financiado hasta este año por Arabia Saudí, y del que sí se benefició a comienzos de este año el estadounidense Brooks Koepka.

No obstante, fija una serie de criterios para la transición hacia 2028, como que los mejores 50 jugadores de la lista de ganancias en el PGA Tour a final de 2027 pueden optar a una exención única para la máxima categoría si han jugado al menos quince o más torneos del circuito el próximo año.

El tour estadounidense anunció el pasado mes de junio su profunda reestructuración, encaminada a potenciar la categoría en la que compiten los mejores jugadores y que compitan más veces juntos.

El torneo final, el Tour Championship, se disputará a partir de 2028 bajo la modalidad de partidos individuales ('match play') a lo largo de dos semanas.