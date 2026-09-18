Gesto de solidaridad con Ceuta en el anuncio de la convocatoria de la selección de fútbol

En la grabación, De la Fuente, rodeado de jóvenes ceutíes con camisetas de equipos de fútbol, ofrece la Copa del Mundo ganada por España el pasado verano a la ciudad autónoma, que vive una crisis migratoria a raíz de la entrada masiva irregular de personas los pasados 30 y 31 de julio.

"Esta Copa cuenta de dónde venimos. Estos jugadores decidirán hacia dónde vamos. El viaje continúa aquí. Esto es Ceuta, esto es España", proclama el seleccionador.

El mensaje de apoyo de la RFEF se une a la visita que su presidente, Rafael Louzán, y De la Fuente hicieron a la ciudad autónoma el pasado día 4 para exhibir la Copa del Mundo y expresar que "España es Ceuta".

"No estáis solos. Vamos a estar con vosotros hasta el final y lo que podamos aportar allí estaremos. Deseo que esto se solucione muy pronto con la ayuda de todos los españoles", aseguró entonces De la Fuente.

Louzán se comprometió en la visita a que alguna de las selecciones nacionales dispute un encuentro en el estadio ceutí Alfonso Murube, aunque no será la absoluta al no tener el recinto el tamaño adecuado.