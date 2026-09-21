De Bolivia, Armenia e Inglaterra: atletas que representan a Argentina en los Suramericanos

Los 658 deportistas que representan al país anfitrión en esta cita atlética ocupan hasta ahora el segundo puesto del medallero general con 167 preseas (43 doradas, 48 plateadas y 76 de bronce), justo por detrás de las 189 del líder Brasil y por encima de las 113 de Colombia.

Alec Brooke nació hace 21 años en Inglaterra, fruto del matrimonio de su madre argentina Marissa y su padre estadounidense Stephen, pero fue su fanatismo por Lionel Messi el que hizo que eligiera competir para el país suramericano: cada vez que combate con espada, usa una camiseta con el rostro del astro del fútbol.

El joven, uno de los más destacados del circuito mundial, aportó a Argentina una medalla de bronce en la categoría equipos, y en Rosario, una de las sedes de Santa Fe 2026, tuvo el extraño privilegio de hospedarse a pocos metros de la casa en la que nació su ídolo.

Tras consagrarse como una de las figuras más laureadas de la lucha grecorromana, para el luchador Arsen Julfalakyan, hijo del campeón olímpico de Seúl 1988 Levon Julfalakyan, parecía todo terminado en 2021.

Después de anunciar su retiro, fue elegido como legislador de la Asamblea Nacional de su país y asumió la presidencia de la Comisión de Atletas de la Federación Mundial de Lucha, cargo que hoy en día.

Pero a sus 39 años, Julfalakyan, sintió que tenía resto para volver a pelear por la gloria y en 2024 comenzó a representar a Argentina por motivos estrictamente deportivos, ya que Armenia tiene hoy al actual campeón europeo y mundial, Malkhas Amoyan.

Con la malla albiceleste ya logró en 2025 la medalla de plata en el Panamericano de Monterrey, en México, y en estos Suramericanos compite en la categoría de 77 kilos.

El talento argentino en el ráquetbol cosechó ya once medallas en la historia de las competencias panamericanas, y en el presente cuenta con María José Vargas, la mejor jugadora a nivel mundial, quien nació y comenzó su carrera en Bolivia, y fuera de la pista es ingeniera y madre de tres hijos.

Algo parecido pasó con Natalia Méndez, quien junto a Vargas decidieron migrar hacia Argentina para subir el nivel de su profesionalismo, y en Santa Fe 2026 buscan dominar la competencia de cara a los Panamericanos de Lima el año entrante.

El tercer astro del ráquetbol argentino surgido es Diego García, campeón en cinco categorías juveniles que causó consternación en su Bolivia natal cuando decidió cruzar la frontera en busca de un mejor futuro.

La Federación Boliviana del Ráquetbol lamentó la "tremenda baja" de García cuando partió a Argentina en 2019.

Con el uniforme albiceleste García ha conseguido podios en mundiales y Panamericanos, y en estos Juegos buscará colgarse del cuello nuevas medallas.