La eslovaca Viktória Chladonova se proclama campeona mundial sub-23 en Montreal

La eslovaca Viktória Chladonova se proclama campeona mundial sub-23 en Montreal

Toronto (Canadá), 24 sep (EFE).- La eslovaca Viktória Chladonova se proclamó este jueves campeona del mundo sub-23 de ciclismo en ruta al imponerse en Montreal a la canadiense Isabella Holmgren, segunda, mientras que la belga Fleur Moors consiguió la medalla de bronce.