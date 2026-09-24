La eslovaca Viktória Chladonova se proclama campeona mundial sub-23 en Montreal

Chladonova y Holmgren llegaron juntas a la recta final después de haberse destacado del resto de las participantes y la eslovaca se impuso al esprint para conquistar el maillot arcoíris.
Moors, que había formado parte del grupo delantero junto con las dos primeras clasificadas, perdió contacto posteriormente pero se impuso entre las perseguidoras para asegurarse el bronce.
La primera española clasificada fue Paula Ostiz, que terminó en el puesto 16 a 1 minuto y 4 segundos de Chladonova.
La prueba se disputó sobre 134 kilómetros, distribuidos en diez vueltas al circuito de Mont-Royal, con un desnivel positivo acumulado de 2.690 metros y el exigente ascenso por la vía Camillien-Houde como uno de sus principales obstáculos.
Para Chladonova, el triunfo supone la revancha de los Mundiales de 2025 en Kigali, donde fue segunda tanto en la prueba en línea como en la contrarreloj sub-23.
La eslovaca también había rozado el podio este lunes en Montreal al terminar cuarta en la contrarreloj sub-23, ganada por la australiana Felicity Wilson-Haffenden.