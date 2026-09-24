Las Estrellas Orientales fichan al receptor panameño Leo Bernal para la temporada 2026-27

El club dio la bienvenida a Bernal a través de sus plataformas digitales, donde destacó su llegada al equipo: "Bernal llega listo para aportar su talento y energía a la familia verde. ¡Nos vemos en el terreno, Leo!".

El receptor panameño, que actualmente milita en los Cardenales de San Luis en las Grandes Ligas, es el octavo importado de los Orientales para esta campaña y se une a: Trevor Bauer, Richard Guasch, Jaime Barría, Harold Ramírez, Josh Lester, Patrick Weigel e Ismael Munguía.

"En Bernal estamos llamados a tener un jugador que impacte el juego tanto a la defensiva como a la ofensiva", manifestó el gerente general de las Estrellas, Manny Ovalles, por medio de un despacho de prensa del equipo.

Bernal ha disputado sus primeros 21 partidos en las Grandes Ligas, en los que presenta un promedio de bateo de .282, con cuatro jonrones, 10 carreras anotadas, 18 impulsadas y un porcentaje de embasarse más slugging (OPS) de .781.

El bateador ambidextro también tuvo una destacada actuación este año en la categoría Triple-A, donde conectó 16 cuadrangulares y bateó para .278 en 101 partidos, con 77 carreras impulsadas y un OPS de .831.

"Estaremos sólidos en la receptoría con Bernal, Rodolfo Durán, Deivi Grullón y Christian Cerda", apuntó Ovalles.

Bernal también puede desempeñarse en la primera base, lo que le ofrece al conjunto oriental una alternativa adicional para la próxima campaña.

Las Estrellas tienen previsto iniciar sus entrenamientos el próximo 14 de octubre en el complejo de los Tigres de Detroit, ubicado en el municipio de Ramón Santana, en San Pedro de Macorís, dos días antes del inicio de la temporada de la Lidom, programado para el 16 del mismo mes.