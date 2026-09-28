Martes, 29 de septiembre de 2026

Sídney (Australia). Australia y Brasil disputan este martes el segundo encuentro de su serie de amistosos, en el estadio Suncorp de Brisbane. Ambos equipos vuelven a verse las caras cuatro días después del primer duelo, celebrado en Townsville.

Tokio.- El Abierto de Tokio de tenis arranca este miércoles con el español Carlos Alcaraz (n.3 ATP), campeón de la edición de 2025, como primer cabeza de serie y que comenzará su defensa del título enfrentándose al estadounidense Alex Michelsen (n.34)

- Rally de Marruecos, prueba del Mundial de RallyRaid (hasta 3).

- Euroliga. 2ª jornada (FOTO): Dubai-Barça, Anadolu Efes-Real Madrid y Valencia Basket-Baskonia

- El exjugador estadounidense de baloncesto Michael Jordan participa en Lisboa en el SBC Summit 2026 en una charla sobre liderazgo y negocio deportivo junto a los empresarios Carsten Koerl y Jason Robins (13.00).

- Previa del comienzo de la postemporada de las Grandes Ligas. Comienza la postemporada con la participación de 12 equipos, 6 de la Liga Americana y 6 de la Nacional. Cada Liga aporta 3 campeones divisionales y 3 comodines.

- Liga de Naciones. 2ª jornada (FOTO): España-Croacia, Finlandia-Bielorrusia, Moldavia-Islas Feroe, Eslovenia-Macedonia del Norte, San Marino-Albania, Eslovaquia-Kazajistán, Bulgaria-Estonia, Luxemburgo-Islandia y Escocia-Suiza.

- Amistosos Australia-Brasil, EE.UU.-Chile, Rusia-Irán o Perú-México, entre otros.

. Previa del amistoso Argentina-Bolivia se enfrentan en partido amistoso en Buenos Aires.

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Torneos ATP 250 de Chengdu y Hangzhou (China) (hasta 29).

Redacción EFE Deportes