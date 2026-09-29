Milei nombra embajador del deporte argentino a estrella del polo Adolfo Cambiaso

El mandatario firmó el decreto 1116/2026 por el cual lo emplaza como "embajador extraordinario y plenipotenciario" para "contribuir a la promoción internacional del deporte argentino, en particular del polo, como plataforma para fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional de la República Argentina".

Milei, a pocas horas de partir a Francia para un evento de promoción económica del país en París, se reunió con el polista argentino y le entregó una copia del decreto que definió su nuevo puesto.

La decisión presidencial aclara que el cargo de embajador asumido por Cambiaso será ad honorem y "al solo efecto del rango protocolar", y articulará sus actividades con el canciller Pablo Quirno.

En el mismo acto, el deportista fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires por integrantes de la Legislatura local.

Milei declaró durante la ceremonia que Cambiaso "logró sobresalir incluso en un país de fenómenos, y por eso su mérito es doble".

Adolfo Cambiaso es considerado una de los máximos exponentes de la historia mundial del deporte ecuestre y se mantiene activo en una extensa carrera que se inició en los años ochenta del siglo pasado, a muy temprana edad.

Superó los 1.000 goles y jugó más de 100 partidos en el tradicional torneo argentino Abierto de Palermo y ha ganado cientos de títulos a nivel nacional e internacional.