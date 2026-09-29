Perú anuncia que centro de alto rendimiento para la vela será legado de Panamericanos 2027

La obra fue anunciada por el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y del comité organizador de los juegos, Óscar Fernández, quien dijo que permitirá cumplir "con un gran sueño que tienen los veleristas".

Fernández reveló este proyecto tras ser visitado por el ganador de la medalla de bronce olímpica en París 2024 y flamante campeón suramericano de vela, Stefano Peschiera, en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima, acompañado por miembros de la directiva y representantes de la Federación Peruana de Vela.

"Desde que asumimos este cargo, hace casi un mes, nos hemos preocupado por dejarle un legado importante a un deporte que nos ha dado tantas alegrías recientemente", aseguró Fernández

El dirigente agregó que el CAR proyectado "tendrá un impacto enorme en la comunidad acuática, y, en especial, en la vela".

A su turno, Peschiera señaló que la construcción del CAR "se trata de un gran anhelo para la vela" que "permitirá un desarrollo importantísimo" para ese deporte en el país.

La organización destacó que la vela será uno de los 38 deportes en los Panamericanos que se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto del próximo año.

Lima comenzó el sábado pasado la cuenta regresiva a 300 días del inicio de la competencia, que organizará tras también haber acogido los Juegos de 2019.

El comité organizador destacó que se contará con escenarios deportivos en distintos distritos de Lima y la provincia anexa del Callao, entre estos la Videna, el complejo deportivo de Villa María del Triunfo, el polideportivo de Villa El Salvador y el escenario natural de Punta Rocas, que volverá a acoger al surf.