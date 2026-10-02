Duplantis decide no competir bajo techo y será baja en los Europeos de Valencia

"He tenido una fantástica temporada este año. Me encanta la pértiga y quiero continuar retándome para seguir alcanzando más cotas, pero ha sido una campaña con un calendario muy exigente y quiero darle a mi cuerpo el tiempo de recuperación y la preparación que necesita para que pueda rendir al máximo cuando vuelva a la competición", señaló el nórdico en un comunicado.

"Mi objetivo es entrenar bien y preparar la temporada al aire libre de 2027, que empezará pronto en mayo y tendrá los Mundiales a mitad de septiembre. Estoy deseando volver más fuerte", indicó Duplantis.