Polideportivo
02 de octubre de 2026 a la - 07:55

Duplantis decide no competir bajo techo y será baja en los Europeos de Valencia

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Redacción deportes, 2 oct (EFE).- El sueco Armand Duplantis, plusmarquista universal de pértiga y campeón olímpico, mundial y continental, anunció este viernes que no competirá este invierno en la temporada bajo techo, con lo que, entre otras competiciones, se perderá los Europeos de pista cubierta que tendrán lugar en Valencia (España) en marzo.

Por EFE
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"He tenido una fantástica temporada este año. Me encanta la pértiga y quiero continuar retándome para seguir alcanzando más cotas, pero ha sido una campaña con un calendario muy exigente y quiero darle a mi cuerpo el tiempo de recuperación y la preparación que necesita para que pueda rendir al máximo cuando vuelva a la competición", señaló el nórdico en un comunicado.

"Mi objetivo es entrenar bien y preparar la temporada al aire libre de 2027, que empezará pronto en mayo y tendrá los Mundiales a mitad de septiembre. Estoy deseando volver más fuerte", indicó Duplantis.