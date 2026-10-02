España completa con 25 jugadores el último entrenamiento antes de partir a Oviedo

Bajo las órdenes del seleccionador, Luis de la Fuente, la Roja se ejercitó en el campo principal de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en una sesión que discurrió a puerta cerrada, salvo los primeros quince minutos, en los que se vio a los jugadores hacer rondos.

Después de los triunfos ante Inglaterra (2-3) en Wembley y Croacia en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla, España afronta la tercera cita de la Liga de Naciones ante el combinado checo, colista del grupo al haber perdido en casa los dos encuentros ante ingleses (0-2) y croatas (1-2).

La novedad de la sesión de hoy fue la ausencia del extremo del Athletic Club Nico Williams, quien abandonó ayer, jueves, la concentración tras sentir molestias en el encuentro contra Croacia del pasado martes.

De la Fuente ha optado por no convocar a ningún jugador más y recurrir a los 25 ya presentes para los partidos ante la República Checa y el de Croacia en Split el próximo martes, día 6.

La selección va a volar esta tarde al aeropuerto de Asturias para desplazarse a Oviedo, donde De la Fuente y el lateral Marc Cucurella van a ofrecer una rueda de prensa en el Carlos Tartiere (20.00 horas).

La selección checa también se entrenó este viernes en Praga antes de volar a Asturias.

Su seleccionador, el español Santi Denia, y el centrocampista Alex Kral, también van a comparecer ante los medios en el estadio ovetense antes de que lo hagan De la Fuente y Cucurella.

España es el líder en solitario del grupo A1de la Liga de Naciones con seis puntos, mientras que Croacia e Inglaterra tienen tres y la República Checa, cero.