Josep Martínez: "Me ha sorprendido que una selección juegue de una manera tan cohesionada"

En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el guardameta, que entró en la última convocatoria de la selección tras la baja de Joan García, reveló que los jugadores de la selección, pese a coincidir poco tiempo, parece que "viven juntos". "Lo hacen todo de memoria, impresiona", dijo.

"El grupo está por encima de todo, nadie está por encima, y es un mensaje bonito porque con jugadores con tantísima calidad no es algo que se pueda dar por sentado. Aquí todos van en la misma dirección y la unidad ha convertido a este grupo en el equipo más fuerte del mundo", afirmó en palabras al rotativo con mayor tirada nacional.

"A veces tienes buenos jugadores y les das libertad; aquí no: todos conocen la idea del entrenador y la llevan a cabo. Y hay otro aspecto importante: la base es una filosofía de juego común y extendida por toda España, así que el proceso de asimilación es más fácil, sale de manera natural", reflexionó.

Sobre el seleccionador, Luis de la Fuente, con quien ya coincidió en la sub-21, Martínez aseguró que sigue siendo "la misma persona humilde y cercana".

"Y con estas cualidades ha construido un grupo que tiene muchísimas ganas de mejorar y que no se conforma con lo que tiene y ha conquistado, sino que busca constantemente nuevos estímulos para prolongar el extraordinario camino que está construyendo", explicó.

El portero, formado en el Alcira, su ciudad natal, antes de fichar por las categorías inferiores del Barcelona, subrayó que la acogida en 'la Roja' fue fácil porque ya conocía a algunas personas: "Algunos eran chicos a los que había visto en La Masia durante mis dos años en el Barcelona, y con otros había compartido experiencias en las categorías inferiores de España".

"La idea de juego es la misma en todo el país. Después, está claro que el Barcelona es una parte importante de la identidad de esta selección, pero no es lo único", añadió, al resaltar de la selección española "la filosofía", una manera de entender el juego que, por ejemplo, "no existe en Italia".

Tras su paso por la cantera blaugrana, Martínez puso rumbo a Las Palmas, donde jugó dos temporadas antes de fichar por el Leipzig alemán, equipo en el que estuvo otros dos años y que le abrió las puertas del Génova, ya en la Serie A, antes de dar el salto al Inter, donde se adueñó de la portería.