Lluvia de estrellas en el Open de España

Con la incógnita de si el español Jon Rahm participará o no finalmente, al depender del nacimiento de su cuarto hijo, el elenco de este año ha elevado el listón de calidad con la presencia de jugadores top y ganadores de ′majors’.

El plantel de estrellas lo conforman los suecos Ludvig Aberg y Alex Noren, números 18 y 21 del 'ranking', respectivamente, los ingleses Justin Rose (17) y Thyrrell Hatton (24), el irlandés Shane Lowry (39) y el danés Nicolai Højgaard (42).

Repite el estadounidense Patrick Reed (29), número uno de la clasificación del DP World Tour, la llamada ‘Race to Dubai’, y también sobresalen otros coleccionistas de grandes, como el italiano Francesco Molinari y el también norteamericano Bubba Watson.

En liza estará la armada española, con figuras como el veterano Sergio García, ganador en 2002, el madrileño Eugenio Chacarra (55), el catalán David Puig o los malagueños Ángel Ayora y Ángel Hidalgo.

“Tenemos una lista impresionante de jugadores, también americanos, y esto eleva bastante la competición y el nivel del torneo. Le da un toque de calidad superior al año pasado”, se congratula Gerard Tsobanian, el CEO de Madrid Trophy Promotion, promotora del torneo desde 2019 y también del Mutua Madrid Open de tenis.

El interés creciente por jugar en Madrid se debe, en buena medida, a los alicientes que tiene la ciudad. Además de su atracción turística, el campo está situado muy cerca del centro de la capital, lo que hace que muchos jugadores vengan con sus familias.

“Hemos ampliado la zona de guardería, porque cada año vienen los jugadores con su mujer y los niños”, apunta a EFE Tsobanian para ilustrar la atención a los golfistas.

A su juicio, el mimo a los jugadores es esencial. “Es importante su alojamiento, la comida, la calidad del campo… A los jugadores les está impactando Madrid como destino interesante, porque muchos vuelven porque les ha gustado al experiencia”, enumera.

“No nos deben nada y vienen aquí porque les apetece. Este es un marco de calidad, de confianza”, añade el empresario francés de origen armenio.

Es la séptima ocasión en la que Madrid Trophy Promotion organiza el torneo madrileño -en 2020 no hubo por la pandemia-, integrado desde 1972 en el circuito europeo.

El de España está considerado el tercer abierto nacional más antiguo de Europa, con 1912 como fecha de nacimiento, tras el Abierto Británico y el de Francia.

Al igual que en la pasada edición, el torneo no cuenta con un patrocinador principal, cuando, según Tsobanian, se dan las condiciones para que alguna empresa española diera el paso y complementara el nombre de un abierto nacional que se retransmite a 150 países.

El directivo asume que hay que ser paciente, como ha ocurrido con el tenis, donde también hubo unos años sin un patrocinio nominativo, y no rebajar el listón porque depreciaría la calidad del evento que reúne durante cuatro días a más de 130 golfistas.

“Hay que tener la fe y la fuerza económica de esperar que venga una empresa que valore lo que es y que está dispuesto a invertir en el torneo. Si aceptamos cualquier empresa, devaluaremos el producto, y no es mi filosofía. Pasará una princesa, tendrá un flash de amor y se casará con nosotros”, presagió.

Por segundo año consecutivo, el Open de España tiene un aliciente extra: da sendos billetes para la edición del Masters de Augusta y del Abierto Británico de 2027.