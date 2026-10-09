Ballester también da a entender que abandonará LIV: "Echa un poco para atrás"

"Desde luego, el hecho de que jugadores como los que han salido en las últimas horas digan que no, pues echa un poco para atrás", declaró Ballester a los medios al concluir la segunda ronda del Abierto de España en Madrid.

Ballester, de 22 años, se incorporó a LIV en junio del pasado año, tras dar el salto a profesional, y se integró en el equipo español de los Fireballs capitaneado por Sergio García, quien también ha manifestado sus dudas de si enrolarse en el nuevo proyecto del circuito, conocido como LIV 2.0, una vez que Arabia Saudí ha dejado de financiarlo.

El jugador castellonense apuntó que aún tiene que definir su futuro, pero que su objetivo a corto plazo es ganarse la tarjeta del circuito europeo para el próximo año.

"La decisión final todavía no la he tomado. Mi objetivo desde el principio de temporada era sacar tarjeta en el DP World Tour, y seguimos en ello. Cuando consiga ese objetivo me sentaré con mi equipo y tomaré la decisión final", explicó Ballester.

No obstante, afirmó que no se siente especialmente presionado en caso de que no la consiga porque al menos tiene la plaza garantizada en el Asian Tour después de que ganara el torneo de Arabia Saudí de este circuito el pasado mes de noviembre.

"En el peor de los casos, el año que viene tengo un calendario entero. Eso me tranquiliza", remarcó el golfista castellonense.