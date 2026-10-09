El italiano Ciccone dejará el Lidl-Trek tras ocho temporadas

"Tras ocho temporadas juntos, el equipo y Giulio han llegado a la decisión mutua de separarse, lo que significa que Il Lombardia será la última carrera del italiano con los colores de Lidl-Trek", indica en su comunicado.

Ciccone llevaba ocho años en la estructura del equipo (Trek Segafredo y Lidl Trek), en el que ha acabado siendo uno de los líderes y con el que, entre otros logros este año fue tercero en la Vuelta a España, ganó la clasificación de la montaña en el Giro de Italia, en el que concluyó vigésimo, y con anterioridad venció pruebas como la Clásica de San Sebastián o el Trofeo Laigueglia, así como tiene tres etapas del Giro.