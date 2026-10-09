El sudafricano Coetze bate el récord del mundo de 50 espalda

El sudafricano Coetze bate el récord del mundo de 50 espalda

Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El sudafricano Pieter Coetze, con un tiempo de 22.09, batió este viernes el récord del mundo de los 50 metros espalda durante la final de la prueba de la Copa del Mundo de natación en piscina corta que se está disputando en Tashkent.