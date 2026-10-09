Coetze, que superó a los rusos Egor Kornev (22.29) y Pavel Samusenko (22.35), rebajó así el registro que poseía el ruso Kliment Kolesnikov, que el 23 de noviembre de 2022 nadó en 22.11 en Kazan.
09 de octubre de 2026 a la - 10:55
El sudafricano Coetze bate el récord del mundo de 50 espalda
Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El sudafricano Pieter Coetze, con un tiempo de 22.09, batió este viernes el récord del mundo de los 50 metros espalda durante la final de la prueba de la Copa del Mundo de natación en piscina corta que se está disputando en Tashkent.
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.