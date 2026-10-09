Harold Tejada correrá con INEOS a partir de 2027

Tejada, de 29 años, décimo en la última Vuelta a España y vigésimo sexto en el Tour de Francia, ganó este año la sexta etapa de la París-Niza y se ha convertido en protagonista habitual en las jornadas de montaña.

"Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa en el Netcompany INEOS. Desde que empecé a practicar el ciclismo, siempre he considerado a este equipo como un referente en este deporte. Recuerdo haber seguido con gran admiración a corredores como Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Sergio Henao", afirmó el de Pitalito (departamento del Huila).

"Se trata de un equipo con una historia increíble, unos valores sólidos y un enorme respeto dentro del pelotón. Formar parte de esa historia es una oportunidad especial y una gran motivación para seguir dando lo mejor de mí mismo", indicó Tejada, quien agradeció la confianza que ha depositado el equipo y aseguró que tiene "muchas ganas de seguir creciendo como ciclista, aprendiendo de las personas que me rodean y trabajando cada día para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos".

Mientras tanto, Geraint Thomas, director deportivo, comentó que Tejada "es un escalador fuerte y sólido con mucha experiencia. Ha estado siempre entre los mejores en los últimos años y será un gran apoyo para los corredores de la clasificación general".

"Aporta profundidad a nuestro grupo de escaladores y nos da más opciones en la montaña, por lo que será una incorporación realmente valiosa para la plantilla y estamos muy ilusionados por empezar a trabajar con él", apuntó.