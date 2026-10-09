Sergio García ya es agente libre al desvincularse de LIV

Después de militar en ese circuito desde 2022, Sergio García señaló que su contrato ha quedado resuelto y, aunque no cerró la puerta a continuar en la nueva versión del circuito, conocido como LIV 2.0, dio a entender que no es la opción principal.

"Si sigue para adelante, que lo sabremos dentro de unas semanas, veremos a ver qué ocurre. Y si estoy yo ahí, pues bien, y si no estoy, desearle lo mejor", expuso el ganador del Masters de Augusta en 2017 en declaraciones a los medios tras concluir la segunda ronda en el Abierto de España que se celebra en Madrid

De no estar en LIV 2.0, seguiría los pasos del español Jon Rahm. También han mostrado su intención de no enrolarse David Puig y Josele Ballester, compañeros de Sergio García en el equipo Fireballs.

Como muestra de que ya no está ligado a la liga que dejó de estar financiada por Arabia Saudí hasta el pasado mes de enero, el jugador castellonense no lució hoy la vestimenta del circuito, ni el logo de los Fireballs, como sí hizo ayer, jueves, en la primera jornada del abierto español.

Después de cinco temporadas en la liga que surgió como contraposición a los circuitos tradicionales, Sergio García, de 46 años, se mostró "agradecido" a lo que le aportó en lo personal y en lo deportivo.

"Contento de haber estado en LIV y de haber disfrutado de ello, de haber pasado un tiempo. Es lo que me llevo (...) Han sido cuatro años y medio muy bonitos", resumió el castellonense.

No obstante, el veterano golfista, de 46 años, indicó que le hubiera gustado que las cosas en LIV "hubieran sido un poco diferentes en algunos aspectos" porque "siempre hay cosas que se pueden mejorar y otras muy buenas", pero puntualizó que no estaba en mano de los jugadores.

"Nosotros no mandamos, mandan los que mandan, los que tienen el dinero. Nosotros les podemos decir: oye, creemos que esto podría ir mejor así o asá, pero si deciden que quieren hacerlo de otra manera, no podemos hacer nada. Y es lo que ha pasado en algunas cosas", lamentó Sergio García.