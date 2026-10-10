El español Bijueska y la japonesa Hasegawa, campeones de park en el mundial de patinaje

Bijueska, quien lidera el escalafón mundial de la modalidad park, se impuso en la final con una puntuación de 94,50 sobre el estadounidense Tom Schaar, que se llevó la plata con 93,07.

El brasileño Gui Khury, con 92,15, alcanzó el bronce, mientras que su compatriota Augusto Akio (91,35), bronce en park en los Juegos Olímpicos de París, quedó en cuarto lugar.

El joven bilbaíno se consagró campeón de park en los Mundiales de 'skateboarding park' disputados en marzo pasado en la ciudad brasileña de Sao Paulo, un título que también conquistó en el mundial de Italia de 2025.

En julio pasado, conquistó su primera medalla de oro en la prueba de park masculino de los X Games, la competición mundial de deportes de acción, celebrada en Chiba (Japón).

En la categoría femenina, Hasegawa revalidó este sábado el título mundial al superar con 91,00 puntos a la británica de ascendencia japonesa Sky Brown, que se quedó con la plata con 89,50. La japonesa Cocona Hiraki (bronce) completó el podio con 88,50 puntos.

Esta es la segunda medalla de oro que Hasegawa gana en estos juegos mundiales tras conseguir el máximo galardón en 'skateboarding vert' el 3 de octubre pasado.

La japonesa fue campeona en park en el 'World Skate World Cup', disputado en Roma en junio pasado, y repitió la hazaña en los Juegos Asiáticos -los Aichi-Nagoya 2026- de septiembre pasado, en Japón.

Desde el inicio de las competencias, el 2 de octubre pasado, Francia se mantiene al frente del medallero con 22 preseas: 8 oros, 11 platas y 3 bronces.

La delegación taiwanesa ocupa el segundo puesto con 19 medallas, 8 de ellas doradas, seguida de Rusia, Italia, España, Brasil y Colombia.