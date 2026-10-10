Sudamericano Seven Rugby se disputa en Carlos Paz, Córdoba

Los cuadros femenino y masculino de Paraguay disputan el sudamericano de Seven de rugby entre 22 equipos participantes en la Provincia de Córdoba, República Argentina.

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En el torneo en la Villa Carlos Paz se trenzarán 10 equipos en la rama femenina y 12 en la varonil.

El escenario es el Carlos Paz Rugby Club de la ciudad cordobesa.

En femenino, Paraguay se encuentra en el Grupo A, junto a Argentina, Uruguay, Guatemala y República Dominicana. El debut de las albirrojas se programó contra Guatemala, luego Uruguay y Argentina.

En el Grupo B se encuentran Brasil, Colombia, Chile, Guatemala y Ecuador.

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En masculino, los Yacaré comparten la serie A con Argentina y Colombia. En el Grupo B están Chile, Uruguay y Brasil, en el “C” Perú, Guatemala y Ecuador, en el “D” están Venezuela, República Dominicana y Honduras.

En masculino, los Yacaré deben enfrentar a Colombia y Argentina.

Los campeones vigentes son Colombia en masculino y Argentina en femenino.

Están en juego las plazas para el World Rugby Sevens Challenger, la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. También, los ocho mejores equipos de cada rama disputarán los clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que será en julio de 2027.