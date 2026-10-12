Doble 10 para Tri Legal en fructífera jornada para su caballeriza, el stud Kika

Tri Legal fue conducido por el distinguido y experimentado jinete Juan Figueredo, para llevarse el premio principal de la Reunión N° 24 del Jockey Club del Paraguay: El “Doble 10″ Fiesta Nacional de China Taiwán, para pingos de la 6ª categoría.

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El caballo marcó el buen tiempo de 1′14″91 para los 1.200 metros de competencia y repetir su anterior actuación, manteniendo buen performance en sus presentaciones.

Al romperse el fuego, en lote de yeguas, Bermina Express de la caballeriza Kika ingresó al pesaje de laureles, recorriendo los 1.100 metros al mando del jockey Diego Ramírez, en un tiempo de 1′09″47.

Luego, The Flash dio doblete al stud Kika, guiado a la victoria por Juan Román, recorriendo los 1.300 metros del óvalo de arena en 1′22″10, entre pingos de la 7ª B.

En otra de las sueltas de hembras, Magic Queen del 8 Años vio la colorada al rigor de la fusta de Juan Figueredo, recorriendo el kilómetro en 1′02″16.

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Otra sobre 1.300 metros, y doblete de Juan Román sobre el lomo de Sol Radiante de la cabaña J.C., en el excelente registro de 1′20″83, entre pingos de la 7ª A.

Al caer el telón, en la carrera mas larga de la jornada, Forester del stud El Legendario recorrió la milla en 1′44″12, en la especial para pingos de 5ª y 6ª categorías, la mas alta del día.