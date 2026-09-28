Los nacionales Magic King y Show Emotion se alzan con los clásicos milleros

El domingo se cumplió la reunión N° 23 del Jockey Club del Paraguay con la disputa de seis sueltas, tres de ellas clásicos del turf. Descollante tarea del jockey Javier Portillo, quien ganó en cuatro carreras.

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El “Consagración Nacionales Machos” fue para Magic King de la caballeriza 8 Años y quien lo llevó a la victoria fue de nuevo Javier Portillo. El Rey Mágico ganó en 1′45″74 para la milla.

El clásico de hembras lo ganó Show Emotion también del 8 Años con la conducción de Marco Meza, registrando en cronos 1′45″74, mejor tiempo que el lote de machos.

El Premio Especial “Batalla de Boquerón” fue para Ninja del stud Don Rubí, guiada a la victoria por el jockey Juan Román sobre el lomo de la yegua que recorrió las 13 cuadras en 1′22″04.

Al romperse el fuego, El Portal de la caballeriza Don Rubí se impuso en suelta sobre 1.100 metros, con la fusta de Javier Portillo, en un tiempo de 1′08″20.

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Luego, la velocista Ramona Special del stud 8 Años voló bajo desde el inicio de la recta, otra mas para la alforja del piloto Javier Portillo, chispeando herraduras marcando en el reloj 33″46.

Al caer el telón, Cildo de la cabaña La Yeya le permitió a Javier Portillo celebrar cuatro victorias en la jornada. El pingo recorrió el kilómetro en 1’01”65.