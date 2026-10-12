Juegos Olímpicos de la Juventud: una historia de formación, competencia y valores olímpicos

La iniciativa fue impulsada por el entonces presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, quien presentó oficialmente el proyecto durante la 119ª sesión del organismo, celebrada el 5 de julio de 2007 en Ciudad de Guatemala.

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La propuesta había surgido años antes, en un contexto de preocupación por la disminución de la actividad física entre los jóvenes y la necesidad de fortalecer el vínculo entre deporte y educación.

A diferencia de una competición centrada exclusivamente en los resultados, los Juegos Olímpicos de la Juventud incorporaron desde su concepción programas educativos y culturales. La intención era que los participantes no solo midieran sus capacidades frente a deportistas de otros países, sino que también conocieran otras realidades, compartieran experiencias y comprendieran los principios del olimpismo.

El proyecto contempla dos modalidades: una de verano y otra de invierno, con ediciones alternadas cada dos años entre ambas versiones. La primera cita estival se celebró en 2010 y la inaugural de invierno tuvo lugar en 2012.

De Singapur a Buenos Aires: las primeras ediciones

2010 — Singapur: el comienzo

La primera edición de verano reunió a 3.524 atletas de 204 países, que compitieron en 26 deportes. La cita inaugural estableció las bases de un evento que buscaba combinar el alto rendimiento con la formación integral de sus participantes.

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2014 — Nankín: crecimiento deportivo

China recibió a 3.579 deportistas de 203 países. El programa aumentó a 28 deportes y 222 pruebas, consolidando la dimensión internacional del certamen y su apuesta por nuevas disciplinas.

2018 — Buenos Aires: los Juegos llegaron a Sudamérica

La capital argentina marcó un hito regional al convertirse en la primera ciudad sudamericana anfitriona. Participaron 4.012 atletas de 206 países, con 32 deportes y 241 pruebas. La edición se destacó por acercar las competencias a espacios públicos y promover una mayor interacción con la ciudadanía.

Estos tres capítulos de verano muestran la expansión del evento: desde su estreno asiático hasta una edición sudamericana que amplió la visibilidad de los deportes juveniles.

La historia también se escribe sobre hielo y nieve

Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno siguieron su propio recorrido, con cuatro ediciones disputadas hasta 2024.

2012 — Innsbruck, Austria

La ciudad que había albergado los Juegos Olímpicos de Invierno de 1964 y 1976 fue sede de la primera edición juvenil invernal.

2016 — Lillehammer, Noruega

La competición regresó a una ciudad con tradición olímpica, cuatro años después de su estreno.

2020 — Lausana, Suiza

La sede del COI acogió una nueva edición, con el objetivo de impulsar los deportes de invierno entre las nuevas generaciones.

2024 — Gangwon, Corea del Sur

La cuarta edición invernal reafirmó el carácter global del proyecto y dio continuidad al calendario juvenil olímpico.

La alternancia entre las versiones de verano e invierno permitió mantener la presencia de los Juegos en el calendario olímpico cada dos años.

Dakar 2026: un acontecimiento histórico para África

La cuarta edición de verano representa un nuevo capítulo para el movimiento olímpico. Dakar, capital de Senegal, será la primera ciudad africana en organizar unos Juegos Olímpicos de la Juventud y el primer territorio del continente en recibir una competición olímpica de esta naturaleza.

Los Juegos están programados del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2026, con 2.700 atletas, 25 deportes de competición y 151 pruebas, según la información oficial del evento. El programa también contempla deportes de participación y promoción juvenil.

La designación de Dakar tiene una dimensión que trasciende lo deportivo. La cita busca ampliar las oportunidades de los jóvenes, impulsar la participación local y mostrar al mundo la diversidad cultural africana. La llama olímpica ya llegó a Senegal en septiembre, como parte del recorrido simbólico previo a la inauguración.

La edición estaba prevista originalmente para 2022, pero fue aplazada por la pandemia de COVID-19 y reprogramada para 2026. Ese cambio alteró el intervalo entre las ediciones estivales, aunque mantuvo a Dakar como sede del proyecto.

Mucho más que una medalla

A lo largo de sus ediciones, los Juegos Olímpicos de la Juventud han procurado ofrecer una experiencia distinta de los campeonatos tradicionales. El rendimiento deportivo convive con actividades educativas, culturales y de intercambio entre atletas de diferentes nacionalidades.

Además, algunas disciplinas incorporadas al programa juvenil sirvieron como espacios de experimentación antes de llegar a los Juegos Olímpicos absolutos. El rugby sevens, por ejemplo, formó parte de Nankín 2014 antes de su presencia en Río 2016, mientras que el breaking estuvo en Buenos Aires 2018 y posteriormente integró el programa de París 2024.

Ese papel convierte al certamen en una plataforma de desarrollo, aunque participar no garantiza una futura clasificación a los Juegos Olímpicos absolutos. La transición depende de múltiples factores, entre ellos la evolución deportiva, el acceso a entrenadores, los recursos disponibles y las oportunidades competitivas.

El desafío del movimiento olímpico es sostener esa misión: ofrecer a los jóvenes una competencia de nivel internacional sin perder de vista que se encuentran en una etapa de formación.

Desde Singapur 2010 hasta la próxima cita de Dakar, la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud refleja la búsqueda de un equilibrio entre excelencia deportiva, educación y convivencia. El medallero registra los resultados; el verdadero alcance del proyecto también se mide en las oportunidades que abre para quienes comienzan a construir su camino en el deporte mundial.