La Liga Evolución en Santa Fe, próxima cita de los albirrojos

Las selecciones paraguayas Sub 20 y Absoluta cerraron sus entrenamientos con miras a la VIII Liga Evolución Zona Sur de Futsal, que tendrá lugar en la argentina ciudad de Santa Fe, desde este miércoles al domingo.

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Los convocados partieron este lunes desde el aeropuerto “Silvio Pettirossi”, rumbo a Santa Fe, encabezados por el coach Carlos Chilavert.

En el peculiar sistema de campeonato de esta Liga Evolución, la Federación o Asociación que haya sumado la mayor cantidad de puntos al término de sus compromisos en ambas categorías se consagrará como ganador de la Zona Sur.

El torneo arrancará este miércoles y los guaraníes jugarán contra Uruguay. También se encuentran en la Zona Sur, la anfitriona Argentina, Chile y Bolivia.

El camino albirrojo

Los partidos que disputará la selección paraguaya responden al siguiente calendario:

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Miércoles 14 de octubre

13:45 Sub 20 vs. Uruguay

16:00 Absoluta vs. Uruguay;

Viernes 16 de octubre

18:15 Sub 20 vs. Chile

20:30 Absoluta vs. Chile

Sábado 17 de octubre

13:15 Sub 20 vs. Bolivia

15:30 Absoluta vs. Bolivia

Domingo 18 de octubre

17:45 Sub 20 vs. Argentina

20:00 Absoluta vs. Argentina

Los seleccionados

Los seleccionados en ambas categorías son:

Sub 20

Octavio Demaro y Matías Cárdenas (arqueros); Mauro Mora, Octavio Cáceres, Agustín Barreto y Oliver Sandoval (fijos); Julio Cáceres, José Luis Morínigo y Facundo Boderone (alas); Juan Rambo (pívot). D.T. Manuel Aguino.

Absoluta

Marcio Ramírez (arquero); Fabricio Vera, Luciano Luraghi y Fernando Brambilla (fijos); Alcides Giménez, Jorge Valdez, Lucas Suárez y Pedro Pascottini (alas); Emerson Méndez (ala/pívot); Josué Valiente (pívot). D.T.: Carlos Chilavert.