Polideportivo
12 de octubre de 2026 - 18:57

La Liga Evolución en Santa Fe, próxima cita de los albirrojos

Los Sub 20 activando en la previa al viaje rumbo a Santa Fe, para participar de la Liga Evolución Zona Sur.
Los Sub 20 activando en la previa al viaje rumbo a Santa Fe, para participar de la Liga Evolución Zona Sur.

La selección paraguaya de futsal se prepara para tomar parte de la Liga Evolución Zona Sur 2026, que se disputará en el “Invencible Santa Fe”, en la República Argentina. Paraguay debuta el miércoles, contra Uruguay.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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Las selecciones paraguayas Sub 20 y Absoluta cerraron sus entrenamientos con miras a la VIII Liga Evolución Zona Sur de Futsal, que tendrá lugar en la argentina ciudad de Santa Fe, desde este miércoles al domingo.

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Los convocados partieron este lunes desde el aeropuerto “Silvio Pettirossi”, rumbo a Santa Fe, encabezados por el coach Carlos Chilavert.

En el peculiar sistema de campeonato de esta Liga Evolución, la Federación o Asociación que haya sumado la mayor cantidad de puntos al término de sus compromisos en ambas categorías se consagrará como ganador de la Zona Sur.

El torneo arrancará este miércoles y los guaraníes jugarán contra Uruguay. También se encuentran en la Zona Sur, la anfitriona Argentina, Chile y Bolivia.

El camino albirrojo

Los partidos que disputará la selección paraguaya responden al siguiente calendario:

Miércoles 14 de octubre

13:45 Sub 20 vs. Uruguay

16:00 Absoluta vs. Uruguay;

Viernes 16 de octubre

18:15 Sub 20 vs. Chile

20:30 Absoluta vs. Chile

Sábado 17 de octubre

13:15 Sub 20 vs. Bolivia

15:30 Absoluta vs. Bolivia

Domingo 18 de octubre

17:45 Sub 20 vs. Argentina

20:00 Absoluta vs. Argentina

Los seleccionados

Los seleccionados en ambas categorías son:

Sub 20

Octavio Demaro y Matías Cárdenas (arqueros); Mauro Mora, Octavio Cáceres, Agustín Barreto y Oliver Sandoval (fijos); Julio Cáceres, José Luis Morínigo y Facundo Boderone (alas); Juan Rambo (pívot). D.T. Manuel Aguino.

Absoluta

Marcio Ramírez (arquero); Fabricio Vera, Luciano Luraghi y Fernando Brambilla (fijos); Alcides Giménez, Jorge Valdez, Lucas Suárez y Pedro Pascottini (alas); Emerson Méndez (ala/pívot); Josué Valiente (pívot). D.T.: Carlos Chilavert.