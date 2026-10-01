Polideportivo
01 de octubre de 2026 a la - 19:37

Otra derrota de albirrojos contra Sub 20 de Uruguay, en Venezuela

Uruguay goleó a la albirroja Sub 20 en el Sudamericano de Barquisimeto.
Uruguay goleó a la albirroja Sub 20 en el Sudamericano de Barquisimeto.

La selección paraguaya cayó de manera contundente contra su par de Uruguay, en el último partido por la fase de grupos en el Campeonato Sudamericano Masculino de Futsal “Barquisimeto 2026″. En la lluvia de goles, los orientales golearon 11-6 al elenco paraguayo.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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El combinado paraguayo cayó en forme estrepitosa contra su par uruguayo, por el score de 11-6, en la cuarta presentación de ambos por la fase del Grupo A del certamen de futsal.

El campeonato Sudamericano se disputa en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, Venezuela.

Lea más: Albirrojos también sucumben contra Venezuela

La selección albirroja quedó ubicada en el cuarto puesto en su serie, detrás de Colombia, Uruguay, Venezuela, y delante de Bolivia, al único que venció en el debut.

De fondo jugaban Colombia, ya clasificada, y Venezuela, que avanzaba a “semis” con el empate.

En el Grupo B, Ecuador se impuso 2-1 a Perú, mientras Argentina y Brasil igualaron 2-2.

Los clasificados por esta serie son Brasil y Chile.

Este viernes hay jornada de descanso y el sábado los paraguayos irán por puestos de ubicación, mientras también se jugarán las semifinales.

Tabla de posiciones

En el Grupo A está pendiente el segundo clasificado a las semifinales, mientras en la serie B ya está todo definido.

Las posiciones en los dos grupos:

Grupo A

Colombia 9 puntos (clasificado) - Juego pendiente

Venezuela 7 puntos (+4) - Juego pendiente

Uruguay 7 puntos (+4)

Paraguay 3 puntos

Bolivia 0.

Grupo B

Brasil 8 puntos (clasificado)

Chile 6 puntos (clasificado)

Ecuador 6 puntos

Argentina 5 puntos

Perú 1 punto.