Otra derrota de albirrojos contra Sub 20 de Uruguay, en Venezuela

El combinado paraguayo cayó en forme estrepitosa contra su par uruguayo, por el score de 11-6, en la cuarta presentación de ambos por la fase del Grupo A del certamen de futsal.

El campeonato Sudamericano se disputa en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, Venezuela.

Lea más: Albirrojos también sucumben contra Venezuela

La selección albirroja quedó ubicada en el cuarto puesto en su serie, detrás de Colombia, Uruguay, Venezuela, y delante de Bolivia, al único que venció en el debut.

De fondo jugaban Colombia, ya clasificada, y Venezuela, que avanzaba a “semis” con el empate.

En el Grupo B, Ecuador se impuso 2-1 a Perú, mientras Argentina y Brasil igualaron 2-2.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los clasificados por esta serie son Brasil y Chile.

Este viernes hay jornada de descanso y el sábado los paraguayos irán por puestos de ubicación, mientras también se jugarán las semifinales.

Tabla de posiciones

En el Grupo A está pendiente el segundo clasificado a las semifinales, mientras en la serie B ya está todo definido.

Las posiciones en los dos grupos:

Grupo A

Colombia 9 puntos (clasificado) - Juego pendiente

Venezuela 7 puntos (+4) - Juego pendiente

Uruguay 7 puntos (+4)

Paraguay 3 puntos

Bolivia 0.

Grupo B

Brasil 8 puntos (clasificado)

Chile 6 puntos (clasificado)

Ecuador 6 puntos

Argentina 5 puntos

Perú 1 punto.