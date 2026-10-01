Otra derrota de albirrojos contra Sub 20 de Uruguay, en Venezuela

El combinado paraguayo cayó en forme estrepitosa contra su par uruguayo, por el score de 11-6, en la cuarta presentación de ambos por la fase del Grupo A del certamen de futsal.
El campeonato Sudamericano se disputa en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, Venezuela.
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La selección albirroja quedó ubicada en el cuarto puesto en su serie, detrás de Colombia, Uruguay, Venezuela, y delante de Bolivia, al único que venció en el debut.
De fondo jugaban Colombia, ya clasificada, y Venezuela, que avanzaba a “semis” con el empate.
En el Grupo B, Ecuador se impuso 2-1 a Perú, mientras Argentina y Brasil igualaron 2-2.
Los clasificados por esta serie son Brasil y Chile.
Este viernes hay jornada de descanso y el sábado los paraguayos irán por puestos de ubicación, mientras también se jugarán las semifinales.
Tabla de posiciones
En el Grupo A está pendiente el segundo clasificado a las semifinales, mientras en la serie B ya está todo definido.
Las posiciones en los dos grupos:
Grupo A
Colombia 9 puntos (clasificado) - Juego pendiente
Venezuela 7 puntos (+4) - Juego pendiente
Uruguay 7 puntos (+4)
Paraguay 3 puntos
Bolivia 0.
Grupo B
Brasil 8 puntos (clasificado)
Chile 6 puntos (clasificado)
Ecuador 6 puntos
Argentina 5 puntos
Perú 1 punto.