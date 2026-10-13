El Gobierno Vasco homenajea en Argentina a la selección de pelota en la previa del Mundial

El acto se desarrolló en el club Laurak Bat, el centro vasco más antiguo en el exterior, y contó con la participación de representantes del Gobierno Vasco, la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), la Federación Vasca de Pelota (FVP) y la Confederación Argentina de Pelota Paleta (CAP), que homenajearon a los más de 40 jugadores y jugadoras que llegaron días atrás de cara al inicio del torneo.

Bengoetxea aseguró a EFE que el Mundial "expresa el deseo mayoritario de la sociedad vasca de poder competir con normalidad, sin romper nada ni molestar a nadie y defendiendo su bandera, valores y principios".

"Hacerlo en Argentina, que ha sido tierra de oportunidades, es muy bonito", agregó.

Durante su discurso, la vicelehendakari animó a los deportistas y auguró que obtendrán medallas en las nueve modalidades de la competición, que se extenderá desde el 15 de octubre hasta el próximo 24 de octubre.

Además, consideró la participación del seleccionado vasco como un hito: "Ha costado muchísimo esfuerzo de muchas personas, públicas, privadas, desde los pasillos del Congreso hasta las federaciones, en este caso, la FIPV y de los países que la conforman".

Durante el acto, integrantes del coro del centro Laurak Bat, que en 2027 cumplirá 150 años de existencia en Buenos Aires, homenajearon a los pelotaris con una versión de la tradicional danza Aurresku en un trinquete repleto de descendientes argentinos de inmigrantes vascos.

El presidente de la FVP, Joxemari Mitxelena, se mostró emocionado al agradecer al país suramericano por el impulso al deporte y en especial a la organización del Mundial: "Muchísimas gracias, Argentina, por haber acogido a todos los vascos que traían en la maleta nuestro deporte. La pelota es universal, se juega en todo el mundo".

Por su parte, el presidente de la FIPV, Xavier Cazaubon, tomó la palabra para destacar la intervención clave de Argentina, México y Francia para lograr los votos necesarios para habilitar a Euskadi como participante pleno.

Euskadi fue reconocida como miembro de la FIPV en la Asamblea General del 28 de diciembre de 2024, a pesar de la oposición de la Federación Española de Pelota, gracias la reforma de la Ley del Deporte aprobada en 2022 en España, que posibilita a las federaciones autonómicas participar en el ámbito internacional en disciplinas con arraigo histórico y social.

Si bien ya había competido por separado de España en el Mundial sub-23 disputado en 2025 en la ciudad argentina de Venado Tuerto, el certamen que inicia el jueves representará la primera vez que una selección absoluta vasca participa de manera oficial.

El partido inaugural del torneo tendrá lugar este jueves a las 14.00 hora local (17.00 GMT) y enfrentará a los equipos femeninos de pelota goma de España y Euskadi.

Representantes de ambas delegaciones tendrán varios encuentros durante la etapa clasificatoria en las distintas disciplinas a desarrollarse hasta el miércoles 21 en tres sedes de Buenos Aires y una de la ciudad de Colonia, en Uruguay.