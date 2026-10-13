Sergio García da por finalizada la temporada a la espera de aclarar su futuro

Sergio García, de 46 años, se desvinculó hace unos días de LIV, la liga que Arabia Saudí creó en 2022 y que dejó de financiar el pasado mes de agosto al término de la campaña, y se ha dado unos días para decidir dónde jugará a partir de ahora.

Como agente libre, el castellonense tiene la opción de alistarse al nuevo proyecto LIV 2.0, aún por concretarse, o tratar de vincularse otra vez al DP World Tour, el circuito europeo, del que perdió la tarjeta este año al no tomar parte en el número mínimo de partidos la campaña previa.

Uno de los objetivos del ganador del Masters de Augusta de 2017 es tratar de participar de nuevo en la Ryder Cup, competición que se celebrará en septiembre de 2027 en Irlanda, para lo que necesita ser miembro del circuito europeo.

El DP World Tour ha cerrado la puerta a que jugadores que se inscriban en LIV 2.0 sean también miembros de su circuito, por lo que lo previsible es que Sergio García apueste por no seguir en la nueva versión de la hasta ahora liga saudí.

″Estoy mirando todo tipo de opciones″, comentó Sergio García durante su participación en el Abierto de España en Madrid, donde dejó de lucir la equipación de LIV, donde ha sido capitán del equipo Fireballs, una vez rescindido su contrato.

Al DP World Tour le quedan cuatro torneos este año, pero Sergio García no participará en ninguno, por lo que deberá esperar al inicio del nuevo curso, que empieza con el Campeonato de la PGA australiana del 26 al 29 de noviembre.

″Por ahora, no tengo planteado jugar mucho más. Estoy pensando si voy a Australia o no. Pero aparte de eso, nada″, señaló el golfista castellonense al confirmar que no jugará más en este curso.

Sergio García ha logrado recuperar posiciones en los últimos meses en la clasificación mundial de golf hasta situarse en el puesto 143, aunque su rendimiento a nivel global descendió desde que se alistó en LIV, donde ganó dos torneos Hong Kong (2025) y Valderrama (2024).

Su presencia en la liga saudí le impidió jugar en más ′majors’, al margen de en Augusta, donde tiene invitación vitalicia como antiguo ganador, y dos ediciones del Abierto de Estados Unidos, y le restó posibilidades para participar en la Ryder Cup del pasado año.