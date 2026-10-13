Söderqvist gana el prólogo de La Haya y es el primer líder del Eneco Tour

Söderqvist, de 23 años, marcó un tiempo ganador de 3:32.330 minutos a una media de 52,56 km/h y superó por sólo 750 milésimas al segundo, el neerlandés Wessel Mouris (Unibet Rose Rockets), y por 1.410 segundos al ganador en 2025 de la edición inaugural, el francés Christiphe Laporte (Visma).

La de este martes es la séptima victoria como profesional (cuarta en 2026), de Söderqvist, que lidera la carrera con un segundo de margen sobre Mouris y Laporte.

Este miércoles se disputa la primera etapa, de 120 km con salida y meta en Ede.