El patinaje artístico paraguayo salió a escena en los World Skate Games

El patinaje artístico paraguayo entró en acción este miércoles en los World Skate Games, que se desarrollan en nuestro país, con la participación de sus principales representantes en las modalidades Solo Dance Senior y Junior.

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La bicampeona sudamericana Érika Alarcón fue una de las protagonistas de la jornada, con su primera presentación en la competencia. En la categoría Solo Dance Senior también intervino Laila Ozuna, quien mostró sus condiciones sobre la pista en una jornada de estreno para las representantes nacionales.

Por su parte, Sara Bogado y Paloma García compitieron en Solo Dance Junior, en la modalidad Free Dance, mientras que César Caballero hizo lo propio en Solo Dance Junior Men, ampliando la presencia paraguaya en las pruebas de patinaje artístico.

🌎 World Skate Games ASU🇵🇾2026 🛹



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La actividad continuará este jueves desde las 11:00, con nuevas presentaciones de los representantes nacionales. La expectativa estará puesta nuevamente en Érika Alarcón, cuya participación está prevista para las 19:20, en otra jornada en la que el público local podrá acompañar a los patinadores paraguayos.