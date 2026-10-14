FIG no puede resolver asunto de los visados denegados por Países Bajos a deportistas rusas

Según comunicó la Federación Europea de Gimnasia el pasado mes de julio, los deportistas rusos y bielorrusos podrán participar en competiciones internacionales con sus símbolos naciones, siempre que el país anfitrión "lo permita".

Países Bajos denegó los visados a tres gimnastas rusas, Angelina Melnikova, Viktoria Listúnova y Anna Kalmykova, por lo que la federación rusa acudió a World Gymnastics (federación internacional) y al Comité Olímpico Internacional, ya que son pruebas clasificatorias para Los Ángeles 2028.

"La expedición de visados ​​a todos los participantes es un proceso que corresponde exclusivamente a las autoridades neerlandesas. World Gymnastics no puede explicar por qué se han denegado algunas solicitudes", señaló en un comunicado.

Asimismo, World Gymnastics aseguró que mantiene un diálogo "constante" con las autoridades neerlandesas, el Comité Organizador Local y la Federación Rusa de Gimnasia.

"Lamentamos profundamente el impacto negativo en los preparativos de la delegación rusa y la confusión que se ha generado en la comunidad del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística", finalizó.

World Gymnastics había levantado las sanciones derivadas de la invasión de Ucrania por Rusia el pasado 18 de mayo.

Rusos y bielorrusos ya pudieron competir en los Europeos de gimnasia rítmica disputados en mayo en Varna (Bulgaria) sin restricciones.