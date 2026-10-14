McIlroy apoya alejarse de LIV: "Si te inscribes en LIV 2.0 no serás del DP World Tour"

"Si te inscribes en LIV 2.0, no serás miembro del DP World Tour. Así de simple", subrayó McIlroy en una rueda de prensa en Nueva Delhi, donde este jueves comienza el torneo de la India, integrado en el circuito europeo.

El DP World Tour permitía a esta temporada compaginar la participación en sus torneos de los jugadores de LIV con algunas condiciones, pero a partir de 2027, ha determinado que no será posible la doble membresía.

"El DP World Tour ha tomado una buena decisión, porque el panorama del gol ha estado cambiando constantemente durante los últimos cuatro o cinco años. Ha llegado el punto en que los jugadores tendrán que decidir qué es importante para ellos y qué es lo que realmente quieren hacer", argumentó el doble campeón del Masters de Augusta.

A su juicio, el circuito europeo ha sido "muy comprensivo" con los jugadores de LIV y ahora "está en todo su derecho de cambiar las reglas" en un momento "de tanta incertidumbre" que atraviesa la liga que Arabia Saudí creó en 2022 y que dejó de financiar el pasado mes de agosto.

"Esta es la manera de proteger su negocio y fortalecer el circuito al máximo (...) Tiene derecho a modificar y adaptar las reglas cuando lo consideren necesario para proteger sus intereses o derechos", justificó el golfista norirlandés.

Tras la retirada del fondo soberano saudí, LIV se ha declarado en bancarrota con la pretensión de poner en marcha el proyecto 2.0 con otros inversores.

Algunos jugadores que han militado en la liga saudí, como los españoles Jon Rahm y David Puig, ya han confirmado que no seguirán en la nueva versión del circuito.