Victoria y empate de la Albirroja contra la Celeste en la Evolución de futsal

La Absoluta no falló en el choque contra Uruguay, en el debut que tuvo este miércoles por la Liga Evolución Zona Sur de futsal que se disputa en Argentina, ganando 3-1. En la categoría juvenil igualó 1-1, sumando 4 puntos esta primera jornada del torneo.

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El combinado Sub 20 debutó abrió el certamen contra la Celeste, igualando logrando el empate en la complementaria.

Los orientales se adelantaron en el marcador a través de Valentín Barreto, a los 19′ de la mitad inicial. Fabrizio Vera puso la paridad final para los albirrojos, marcando a los 11′38″ del segundo tiempo.

En cuanto al juego de la selección mayor, tras una pareja mitad inicial, Brandon Díaz adelantó a la Celeste a los 5′ de la complementaria.

Tras un disparo de Pedro Pascottini, el capitán uruguayo Ignacio Salgues anotó contra su valla, a los 10′40″. A continuación, a los 14′ anotó el capitán Emerson Méndez para poner el provisorio 2-1 favorable a la escuadra guaraní.

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Ya jugándose al todo Uruguay, con arquero volante, luego de perder un balón en área paraguaya, Pedro Pascottini hizo el largo disparo con la valla descubierta para poner las cifras definitivas al complicado debut, consiguiendo el triunfo por 3 goles contra 1.

Luego del partido de Uruguay vs. Paraguay, debutaba Argentina, enfrentando a Chile, en ambas categorías.

Recordemos que, en el sistema de puntuación de la Liga Evolución, se suman los puntos obtenidos por ambas escuadras nacionales. El que suma mas puntos a lo largo del torneo resultado ganador de la Zona Sur.

Posteriormente, para conocer al campeón, los ganadores de ambas zonas se enfrentan por el título.

* Camino albirrojo. Paraguay tiene en el calendario fecha libre este jueves, retornando a la cancha el viernes, para enfrentar a la Roja.

El sábado tendrá enfrente a Bolivia y cerrará la Zona Sur jugando contra la anfitriona, Argentina, el domingo.