Wiebes logra su tercer título seguido en scratch y Eva Anguela sexta

Wiebes, una de las grandes figuras del pelotón internacional en ruta, reconfirmó en estos Mundiales de Shanghái el control que tiene también de la pista al imponer su velocidad terminal por delante de la irlandesa Lara Gillespie y la portuguesa Maria Martins.

La neerlandesa atacó en la penúltima vuelta y tomó la iniciativa, en tanto que Gillespie se situó a su rueda y trató de remontar en los últimos metros, pero se quedó a escasos centímetros de conseguirlo.

Es el quinto título universal de la neerlandesa, que también ganó el oro en omnium y en gravel.

La madrileña Eva Anguela consiguió una meritoria sexta plaza para abrir su participación en los Mundiales, en los que también tiene previsto competir en omnium.